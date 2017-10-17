17.10.2017 | 12:36

Горячий поток на Куйбышева, 23, оказался природного происхождения. «Это грунтовые воды пробились сквозь подпорную стену», - сообщила администрация Первомайского района. По данному поводу было проведено целое расследование.

«Я на этот гейзер смотрю с середины лета. Это сколько ж горячей воды-то вылилось! Струя-то не слабая, вообще что ли никому дела нет до утечки? А самим ресурсникам неужели наплевать на потери? Ну да, не из личного кошелька-то утекает», - сообщил несколько дней назад один из очевидцев.

Представители горводоканала и тепловики сделали анализы жидкости, заключив, что по своему химическому составу вода не имеет никакого отношения к обеим организациям.

«Утечек нигде не обнаружено. И второй показатель - давление снижалось бы. При таком объеме воды постоянно нужна была бы подпитка, сейчас у теплоснабжающих организаций такой необходимости нет. Здесь остаются только грунтовые воды, которые нашли себе выход в одном месте. Скорее всего, несколько родников просто сформировались в один и дают достаточно хороший напор», - прокомментировал заместитель главы администрации Первомайского района города Пензы Эдуард Сузи.

Тепловые сети на этом участке воздушные, но где-то рядом проходит подземная ветка, от нее и нагреваются грунтовые воды. Собственнику территории предлагали перенаправить поток, разрушающий подпорную стену. Нужно только проложить трубу и вывести ее в дренажную систему.

У дороги напротив дома № 21 на улице Куйбышева пробился еще один поток. Он размывает тротуар, проезжую часть, создает неудобство прохожим. Иногда ключ затихает, а бывают дни, когда вода льет сильнее.

«В феврале месяце я увидел, что сначала был наст, лед, а потом он провалился, образовалась большая яма с водой. И все это текло вниз по улице. Со временем снег таял, а вода так же продолжала течь, не переставая», - рассказал местный житель Дмитрий.

Чиновники опрашивали старожилов. Те рассказывали, что на Куйбышева, бывшей Верхней Пешей, и на Богданова, ранее Пешей улице, всегда пульсировали родники. Рельеф местности со временем изменился из-за строительства домов, дорог, прокладки коммуникаций. Только вот природа не сдается и находит выход в любой ситуации.