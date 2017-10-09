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Из жизни | По улице Куйбышева в Пензе текут грунтовые воды

09.10.2017|17:36
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Рядом с домом № 21 на Куйбышева снова потекла вода. Она льется беспрестанно, устранить эту утечку пытались десятки раз. Но потоки выбиваются из-под земли, заливают тротуар, действуя на нервы прохожим.

Обитатели ближайшей высотки боролись с водой, привлекая внимание аварийных служб, но безуспешно.

«Где-то в феврале я увидел, что сначала был лед, а потом он провалился и появилась большая яма с водой. Все это текло вниз по улице. Снег таял, а вода текла, не переставая», - рассказал местный житель Дмитрий.

Уже выясняли: ни «Горводоканал», ни «Пензадормост» не отвечают за утечку, коммуникаций на данном участке нет. Пробиваются грунтовые воды. В связи с чем возникло предложение: можно же сделать анализ жидкости и, если она вкусная и пригодна для питья, обустроить родник? Получилась бы достопримечательность на улице Куйбышева.

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Гость|09.10.2017 19:01|

penzainform.ru писал(a):

обустроить родник? Получилась бы достопримечательность на улице Куйбышева.
Попы тут же освятят и будут бабло сшибать.

Гость|09.10.2017 19:08|

Это же асфальт мираточит!

срочно по пузырькам и продаем как слезы святого йоргена

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