04.10.2017 | 18:20

Разделительная полоса между основной дорогой и внутриквартальной постепенно превращается в стоянку. Автовладельцы с проспекта Строителей захватывают огромный участок по частям. Им ничто не мешает - никаких запрещающих знаков, преград нет. Поэтому земля уже исполосована колеями, засыпана мусором.

«Душа болит. Смотрю, как работники убирают мусор, и думаю: неужели не жалко свой труд? Такой безобразный газон», - отметила местная жительница Галина Ивановна.

Во дворах дома № 156а и ближайших не предусмотрено лишних мест для машин. Рядом с библиотекой имени Лермонтова есть платная автостоянка, только водители экономят деньги.

За парковку на газоне не штрафуют, а зря. Жители домов поблизости негодуют. Их раздражает несанкционированная стоянка, созданная шоферами грязь, да и для пешеходов опасности стало больше.

«Это должна быть не наша головная боль, а власти. Прежде чем строить микрорайон, нужно подумать, где человек будет ставить машину», - заявила Галина Ивановна.

Арендовать громадную территорию и сделать на ней парковку жители не могут: здесь проложены коммуникации.

Люди пытаются добиться разрешения установить знак «Остановка запрещена». Мэрия предложила как вариант местным за свой счет разработать схему организации движения, утвердить ее в администрации и впоследствии отвечать за состояние знака.