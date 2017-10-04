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Из жизни | Автолюбители превратили газон на проспекте Строителей в стоянку

04.10.2017|18:20
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Разделительная полоса между основной дорогой и внутриквартальной постепенно превращается в стоянку. Автовладельцы с проспекта Строителей захватывают огромный участок по частям. Им ничто не мешает - никаких запрещающих знаков, преград нет. Поэтому земля уже исполосована колеями, засыпана мусором.

«Душа болит. Смотрю, как работники убирают мусор, и думаю: неужели не жалко свой труд? Такой безобразный газон», - отметила местная жительница Галина Ивановна.

Во дворах дома № 156а и ближайших не предусмотрено лишних мест для машин. Рядом с библиотекой имени Лермонтова есть платная автостоянка, только водители экономят деньги.

За парковку на газоне не штрафуют, а зря. Жители домов поблизости негодуют. Их раздражает несанкционированная стоянка, созданная шоферами грязь, да и для пешеходов опасности стало больше.

«Это должна быть не наша головная боль, а власти. Прежде чем строить микрорайон, нужно подумать, где человек будет ставить машину», - заявила Галина Ивановна.

Арендовать громадную территорию и сделать на ней парковку жители не могут: здесь проложены коммуникации.

Люди пытаются добиться разрешения установить знак «Остановка запрещена». Мэрия предложила как вариант местным за свой счет разработать схему организации движения, утвердить ее в администрации и впоследствии отвечать за состояние знака.

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Гость|04.10.2017 20:31|

penzainform.ru писал(a):

. Рядом с библиотекой имени Лермонтова есть платная автостоянка,
Это КЛЮЧЕВАЯ фраза!!!!!

Гость|04.10.2017 20:45|

penzainform.ru писал(a):

Мэрия предложила как вариант местным за свой счет разработать схему организации движения, утвердить ее в администрации и впоследствии отвечать за состояние знака.
И налоги, налоги еще пускай не забывают платить! Смерды..

Гость|04.10.2017 21:07|

Во всем чувствуется трогательная забота об окружающих. И у мэрии, которая перекладывает свою работу на жителей, и у водятлов, которым пофиг куда ставить свой машЫн. Дышим пылью, ходим в грязи, вместо газонов - рытвины, еще и снег со всего города будем плавить одной установкой...город европейской культуры, ага!

Гость|04.10.2017 21:31|

власти плевать на все, землю всю уже столбами и цепями огородили, пройти во дворах невозможно везде мусор и грязь...

Гость|04.10.2017 21:36|

Гость писал(a):

. Рядом с библиотекой имени Лермонтова есть платная автостоянка,

Это КЛЮЧЕВАЯ фраза!!!!!

Кстати её там уже не должно быть,так как она сделана как временная на дороге,дальнее Арбеково уже почти достроено пора возвращать дорогу в нормальное состояние и снести наконец мешающие гаражи.

Гость|04.10.2017 21:37|

почем тама в этом элитном доме квартиры

Имя: Гость
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