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Из жизни | Коммунальщики размазали грязь по дороге на ул. Сахарова

02.05.2017|16:36
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После сюжета в программе «Служба 11» дорогу на улице Сахарова попытались сделать лучше. Только вышло как всегда.

«Приехал грейдер, собрал грязь и бросил у моего дома», - пожаловалась пожилая пензячка Таисия Семонина.

Началась история с жалоб жителей частного сектора. И вот они дождались помощи, только не такой, какой ожидали. Спецтехника разгребла грязь по дороге, оставив твердую кучу возле ворот домовладения пенсионерки.

«Если, не приведи Господь, я помру, как же меня отсюда вывезут?» - сокрушалась Таисия Семонина.

Теперь пенсионерка гадает, кто же был этот загадочный молодец на «железном быке», откуда прибыл и по чьему велению.

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Гость|02.05.2017 19:00|

penzainform.ru писал(a):

«Если, не приведи Господь, я помру, как же меня отсюда вывезут?» - сокрушалась Таисия Семонина.
А зачем далеко возить?Прямо в грязь и похоронить.Глядишь,лет через 500 историки откопают мумию и будут изучать.

Имя: Гость
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