02.05.2017 | 16:36

После сюжета в программе «Служба 11» дорогу на улице Сахарова попытались сделать лучше. Только вышло как всегда.

«Приехал грейдер, собрал грязь и бросил у моего дома», - пожаловалась пожилая пензячка Таисия Семонина.

Началась история с жалоб жителей частного сектора. И вот они дождались помощи, только не такой, какой ожидали. Спецтехника разгребла грязь по дороге, оставив твердую кучу возле ворот домовладения пенсионерки.

«Если, не приведи Господь, я помру, как же меня отсюда вывезут?» - сокрушалась Таисия Семонина.

Теперь пенсионерка гадает, кто же был этот загадочный молодец на «железном быке», откуда прибыл и по чьему велению.