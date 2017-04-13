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Из жизни | В грязи на улице Сахарова застрял мусоровоз

13.04.2017|17:54
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Жители улицы Сахарова выбрали самый сухой пятачок для стихийного схода. Кто сумел не утопить сапоги в дорожной трясине, дошел. Группа мужчин решила не рисковать и доехала до места назначения на машине. Но ботинки местные жители все равно запачкали. Улица сейчас выглядит примерно так же, как в самом начале застройки.

«25 лет назад здесь было поле», - вспомнил один из старожилов.

Теперь красуются дома, между которыми глубокие колеи.

«Я два дня не могла попасть в больницу. Такси отказываются к нам ехать», - пожаловалась местная жительница Елена.

«Здесь была непролазная грязь! Приходилось выталкивать скорую помощь и даже мусоровоз. Многотонная машина просто застряла», - рассказала ее соседка Ольга Александровна.

Просить о помощи жильцы частного сектора стали в начале прошлой десятилетки.

«Писали письмо в 2004 году, тогда пообещали, что нашу дорогу заложат в смету. Потом мы обращались в 2006-м, потом в 2014-м», - рассказала активистка Наиля.

Ответы были примерно одинаковыми. Чиновники давали хлипкую надежду на год грядущий и спихивали ответственность за состояние пути на МУП «Пензадормост». Муниципальное предприятие помогало: подвозило машину асфальтовой крошки, которая бесследно исчезала в топях. Люди сами пытались засыпать особенно глубокие лужи, остатки щебня сохранились на обочине.

Не вся улица выглядит так, будто по ней танки гоняли. В самом начале состояние относительно приличное. Критическое - на участке в несколько сотен метров начиная от дома № 32.

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Гость|13.04.2017 18:50|

ну это же частный сектор! сами сделают.

Гость|13.04.2017 19:27|

Выборы президента 18 марта 2018 если не сделают нам дорогу на выборы не пойдём. Да и агитаторы не пойдут в такую грязь. Так что господа чиновники Вам осталось меньше года решить вопрос.

Имя: Гость
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