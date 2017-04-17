17.04.2017 | 16:48

Жительница дома на ул. 8 Марта Зоя Григорьевна с трудом передвигается даже по квартире. У женщины болят ноги, на улицу она вообще не выходит, потому что ей сложно подниматься по лестнице.

«Ступени очень высокие», - пожаловалась пенсионерка.

Особенно большая ступенька на крыльце, она там одна. С просьбой о помощи женщина обратилась в управляющую компанию, но там не отреагировали.

Зоя Григорьевна рассказала, что при входе в подъезд очень неудобный пандус - узкий и без перил. Держаться не за что. А внутри в подъезде и такого нет. Потому-то коляска и пылится в квартире, пользоваться ей негде.