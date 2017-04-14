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Из жизни | Пензенцы просят убрать забор вокруг пединститута ПГУ

14.04.2017|17:09
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Пензенцев раздражает ограда вокруг педагогического института госуниверситета. Пока ее не было, народ шел в парк по асфальтированным дорожкам. Теперь же взамен тротуаров - тропа через овраг.

«Приходится обходить по улице Лермонтова, а там страшные лужи, ездят машины», - пожаловалась горожанка.

На Лермонтова действительно бывают лужи, просто сейчас солнце их высушило, и народу нет необходимости выскакивать на проезжую часть.

Вернемся к тропе. Ступать по скользкой дорожке неудобно. Пешеходы попытались укрепить ее и накидали доски. Переход напоминает игру в классики: в детском варианте оступишься - потеряешь очки. Во взрослом - перепачкаешься в жиже.

В госуниверситете заверили: забор останется на своем месте. Он и раньше был, только старый, его все время ломали. Этот уже не свалят.

«Есть федеральный закон об антитеррористической защищенности, постановление правительства, которое регламентирует, что вокруг любого образовательного учреждения должен быть забор», - пояснил начальник управления режима, безопасности и гражданской обороны ПГУ Михаил Яшин.

Против закона выступать бессмысленно. Поэтому пензенцам придется привыкать к создавшимся условиям, то есть к скользкой тропинке.

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