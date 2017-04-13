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Из жизни | Проблемные участки у детсада на улице Вадинской засыпали щебнем

13.04.2017|12:11
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Управление образования Пензы отреагировало на жалобу жительницы улицы Терешковой, обращавшейся в редакцию ИА «ПензаИнформ» по поводу состояния территории у детского сада на Вадинской, 11Б, в Терновке.

«Ходить просто невозможно! После зимы перед калиткой огромная лужа, асфальта нет. Пока погода не устоялась, мы с дочкой каждый раз приходим в садик по колено в грязи», - жаловалась пензячка.

В официальном ответе управления сообщается, что в настоящее время специалистами горводоканала и силами сотрудников детского сада проблемные участки территории засыпаны щебнем.

Женщина также просила сделать асфальтовую дорожку для пешеходов, чтобы дети и родители без проблем могли добираться до учреждения для дошкольников.

«В адрес генерального директора ООО «Горводоканал» было направлено письмо с просьбой восстановить асфальтовое покрытие тротуаров и подъездных путей, целостность которых была нарушена в результате проведения ремонтных работ на прилегающей к саду территории», - добавили в городском управлении образования.

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