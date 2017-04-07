07.04.2017 | 15:31

В пятницу, 7 апреля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница улицы Терешковой, возмущенная состоянием территории возле детского сада № 151 на Вадинской улице.

«Ходить просто невозможно! После зимы перед калиткой огромная лужа, асфальта нет. Пока погода не устоялась, мы с дочкой каждый раз приходим в садик по колено в грязи», - пожаловалась пензячка.

Также женщина рассказала, что рядом с забором дошкольного учреждения жители ближайших домов паркуют свои автомобили, так что обойти лужи не получается при всем желании.

К тому же, по словам горожанки, все было бы не столь плохо, если бы минувшей осенью коммунальщики не разрыли территорию возле садика для ремонта труб.

Мама ребенка отметила, что с другого торца детского сада подход благоустроен: имеется асфальтовая дорожка, небольшая стоянка для машин.

«Почему и здесь нельзя сделать то же самое? Ведь этим входом пользуется не меньшее количество детей и их родителей. Я уже не говорю о парковке, но пусть хотя бы дорожку для пешеходов приведут в порядок», - заключила женщина.