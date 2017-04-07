Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|7 апр 2017|16:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  60.57  |  $  56.92
 

Глас народа | Родители водят детей в сад на улице Вадинской по грязи и лужам

07.04.2017|15:31
Печать

В пятницу, 7 апреля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница улицы Терешковой, возмущенная состоянием территории возле детского сада № 151 на Вадинской улице.

«Ходить просто невозможно! После зимы перед калиткой огромная лужа, асфальта нет. Пока погода не устоялась, мы с дочкой каждый раз приходим в садик по колено в грязи», - пожаловалась пензячка.

Также женщина рассказала, что рядом с забором дошкольного учреждения жители ближайших домов паркуют свои автомобили, так что обойти лужи не получается при всем желании.

К тому же, по словам горожанки, все было бы не столь плохо, если бы минувшей осенью коммунальщики не разрыли территорию возле садика для ремонта труб.

Мама ребенка отметила, что с другого торца детского сада подход благоустроен: имеется асфальтовая дорожка, небольшая стоянка для машин.

«Почему и здесь нельзя сделать то же самое? Ведь этим входом пользуется не меньшее количество детей и их родителей. Я уже не говорю о парковке, но пусть хотя бы дорожку для пешеходов приведут в порядок», - заключила женщина.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!