28.01.2019 | 15:29

Умеют ли общаться, говорить на родном языке российские школьники, выяснят 13 февраля, когда девятиклассники будут сдавать обязательное собеседование по русскому.

Прошедшие его получат допуск к Государственной итоговой аттестации. Так же, как у одиннадцатиклассников сочинение является своего рода зачетом перед ЕГЭ.

«Задание состоит из четырех частей. Первая - это чтение текста, пересказ текста, потом монологическая речь и, что самое важное, это вступление в диалог с экзаменатором-собеседником без подготовки. Ребенок действительно должен показать, как он умеет говорить по-русски», - рассказала учитель русского языка и литературы школы № 12 г. Пензы Лариса Довгаль.

У Полины Грошевой по русскому языку четверки и пятерки. Школьница не только знает правила пунктуации, орфографии, но и с литературой дружит.

«При прочтении книг твоя речь становится намного лучше, четче и красивее. Думаю, что устный экзамен - это именно литература, не русский язык. Тем не менее, если мы не будем знать русский, то правильно говорить мы не сможем», - отметила Полина Грошева.

С появлением Единого государственного экзамена в российской школе живая речь отодвинулась на второй план. На первый вышла письменная, ведь преимущественное большинство заданий в форме тестов. И вот опять решили разговорить учеников.

Диалог с девятиклассником предстоит вести не преподавателю русского языка и литературы, а другому предметнику. Будет и аудиозапись беседы. К такой форме проверки навыков устной речи у современных школьников учителя и ребята начали готовиться заранее.

«Апробационные мероприятия проведены, все педагоги школ, в том числе нашей школы, прошли обучение. И в прошлом году, и в этом году проводились вебинары, чтобы подготовить педагогов к проведению такой модели», - сообщила зам. директора школы № 12 Екатерина Куликова.

13 марта и 6 мая определены как дополнительные дни для проведения собеседования для тех, кто по уважительной причине не явится в феврале или не сдаст устный с первого раза.