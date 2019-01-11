11.01.2019 | 16:22

В Пензенской области, как и во всей России, началась предметная школьная олимпиада. Первая из дисциплин - французский язык.

«Олимпиада проводится в два дня. Сегодня - письменный этап, когда школьники должны будут выполнить четыре задания в письменной форме: аудирование, лексико-грамматический тест, понимание письменных текстов и конкурс письменной речи. На завтра, второй день, планируется устный этап - говорение», - рассказал председатель регионального этапа всероссийской олимпиады по французскому языку Андрей Борисов.

Французский язык в российских школах не конкурент английскому, так что в областной олимпиаде приняли участие только 12 человек. Однако педагоги считают, что у языка, на котором говорили Наполеон Бонапарт и Луи де Фюнес, большое будущее, не говоря уж о прошлом.

«Если вспомнить XVIII-XIX века, у нас в стране это был самый важный язык - практически вся аристократия, все дворянство на нем говорило и даже приглашали французских гувернанток для обучения своих детей. Может быть, пройдет время, что-то поменяется, поэтому французский язык очень важен, очень популярен», - добавил Андрей Борисов.

Победитель регионального этапа олимпиады по французскому отправится на общероссийский, если, конечно, наберет нужное количество баллов.