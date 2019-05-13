13.05.2019 | 15:59

В управлении СК РФ по Пензенской области сообщили подробности трагедии в Шемышейском районе, где отец и дочь отравились угарным газом.

Это произошло в селе Пестровка 7 мая.

«Мужчину 1937 года рождения и его дочь 1972-го обнаружили родственники. Накануне вечером они созванивались, собирались встретиться», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя управления СК РФ Татьяна Махницкая.

В доме погибших газовое отопление, печь топили в ночь с 6 на 7 мая.

«На телах нет повреждений, дверь была закрыта изнутри. По предварительной версии, причиной смерти сельчан стало отравление угарным газом», - уточнила Татьяна Махницкая.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

5 мая в Пензенской области отравились газом десять человек. Инциденты произошли в Сердобске, Кузнецке и Мокшане, в числе пострадавших - четверо детей.