Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|13 мая 2019|16:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
  73.52  |  $  65.47
 

Происшествия | В Шемышейском районе насмерть отравились газом отец и дочь

13.05.2019|15:59
Печать

В управлении СК РФ по Пензенской области сообщили подробности трагедии в Шемышейском районе, где отец и дочь отравились угарным газом.

Это произошло в селе Пестровка 7 мая.

«Мужчину 1937 года рождения и его дочь 1972-го обнаружили родственники. Накануне вечером они созванивались, собирались встретиться», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя управления СК РФ Татьяна Махницкая.

В доме погибших газовое отопление, печь топили в ночь с 6 на 7 мая.

«На телах нет повреждений, дверь была закрыта изнутри. По предварительной версии, причиной смерти сельчан стало отравление угарным газом», - уточнила Татьяна Махницкая.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

5 мая в Пензенской области отравились газом десять человек. Инциденты произошли в Сердобске, Кузнецке и Мокшане, в числе пострадавших - четверо детей.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!