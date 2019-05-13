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Происшествия | В Пензенской области за три дня отравились газом 12 человек

13.05.2019|12:32
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В Пензенской области за три дня отравились газом десять человек, еще двое погибли. Инциденты произошли в Сердобске, Кузнецке и Мокшане, с летальным исходом - в Шемышейском районе.

По данным, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», все случаи несмертельных отравлений были зафиксированы 5 мая. В Сердобске медицинская помощь понадобилась двоим местным жителям; в Кузнецке - четверым, в том числе детям 2 и 16 лет; в Мокшане - также четверым, в том числе детям 7 и 13 лет.

Трагедия в Шемышейском районе случилась в селе Пестровка 7 мая. От отравления газом скончались двое.

Подобные несчастные случаи часто происходят, когда в квартирах и домах неисправна система вентиляции. К опасному уменьшению тяги также приводят плотно закрытые пластиковые окна.

Так, в Сердобске пострадавшие пытались согреться с помощью работавшей духовки, окна при этом, разумеется, были закрыты.

Большую угрозу представляет самовольная переустановка газовых колонок – люди располагают их в ванных комнатах и даже кладовках.

При малейшем подозрении на неисправность газовых приборов или отсутствие тяги, а также запахе газа нужно сразу перекрыть его подачу и позвонить по телефону 04 (104).

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Гость|13.05.2019 12:51|

Вот ведь не один не пострадал от газа, который подаётся к газовым приборам. Пострадали от угарного газа.

Гость|13.05.2019 13:26|

жара на улице 30 градусов,в смысле согреться????

кто виноват? заключен ли у них договор на техническое обслуживание?

Гость|13.05.2019 13:44|

Гость писал(a):

жара на улице 30 градусов,в смысле согреться????

кто виноват? заключен ли у них договор на техническое обслуживание?

При гнилом СССР в цене газа было включено всё, в том числе и обслуживание газовых приборов. И только при развитом алигархате, году в 2000 каком-то, эту услугу государство незаметно для населения сняло. И теперь видите ли люди опять должны всё оплатить.

Гость|13.05.2019 13:48|

дожили. раньше политурой травились.., теперь на газ перешли.

вот до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!

Гость|13.05.2019 13:48|

стабильность!

Имя: Гость
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