13.05.2019 | 12:32

В Пензенской области за три дня отравились газом десять человек, еще двое погибли. Инциденты произошли в Сердобске, Кузнецке и Мокшане, с летальным исходом - в Шемышейском районе.

По данным, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», все случаи несмертельных отравлений были зафиксированы 5 мая. В Сердобске медицинская помощь понадобилась двоим местным жителям; в Кузнецке - четверым, в том числе детям 2 и 16 лет; в Мокшане - также четверым, в том числе детям 7 и 13 лет.

Трагедия в Шемышейском районе случилась в селе Пестровка 7 мая. От отравления газом скончались двое.

Подобные несчастные случаи часто происходят, когда в квартирах и домах неисправна система вентиляции. К опасному уменьшению тяги также приводят плотно закрытые пластиковые окна.

Так, в Сердобске пострадавшие пытались согреться с помощью работавшей духовки, окна при этом, разумеется, были закрыты.

Большую угрозу представляет самовольная переустановка газовых колонок – люди располагают их в ванных комнатах и даже кладовках.

При малейшем подозрении на неисправность газовых приборов или отсутствие тяги, а также запахе газа нужно сразу перекрыть его подачу и позвонить по телефону 04 (104).