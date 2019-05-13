В Пензенской области за три дня отравились газом десять человек, еще двое погибли. Инциденты произошли в Сердобске, Кузнецке и Мокшане, с летальным исходом - в Шемышейском районе.
По данным, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», все случаи несмертельных отравлений были зафиксированы 5 мая. В Сердобске медицинская помощь понадобилась двоим местным жителям; в Кузнецке - четверым, в том числе детям 2 и 16 лет; в Мокшане - также четверым, в том числе детям 7 и 13 лет.
Трагедия в Шемышейском районе случилась в селе Пестровка 7 мая. От отравления газом скончались двое.
Подобные несчастные случаи часто происходят, когда в квартирах и домах неисправна система вентиляции. К опасному уменьшению тяги также приводят плотно закрытые пластиковые окна.
Так, в Сердобске пострадавшие пытались согреться с помощью работавшей духовки, окна при этом, разумеется, были закрыты.
Большую угрозу представляет самовольная переустановка газовых колонок – люди располагают их в ванных комнатах и даже кладовках.
При малейшем подозрении на неисправность газовых приборов или отсутствие тяги, а также запахе газа нужно сразу перекрыть его подачу и позвонить по телефону 04 (104).
Вот ведь не один не пострадал от газа, который подаётся к газовым приборам. Пострадали от угарного газа.