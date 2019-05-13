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Происшествия | В ДТП на улице Лермонтова пострадала пассажирка «Яндекс.Такси»

13.05.2019|14:27
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Стали известны подробности ДТП, случившегося в понедельник, 13 мая, на улице Лермонтова в районе Олимпийской аллеи. В результате образовалась пробка в сторону центра.

По предварительным данным, авария произошла около 11:40. Столкнулись автомобили Volkswagen, Nissan и «Лада-Гранта» с символикой «Яндекс.Такси».

Больше всего в дорожно-транспортном происшествии пострадало такси.

«Женщину, пассажира «Лады-Гранты», доставили в медицинское учреждение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

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Гость|13.05.2019 14:55|

Когда ГИБДД займется не только оформлением ДТП, в том числе с человеческими жертвами, но и их предупреждением?

Гость|13.05.2019 14:56|

уверен, гранда не парковая была, а рулил ей быдло-таксист. Который привык забивать на ПДД.

И 146% у него не было полиса ОСАГО под такси. И теперь его страховая выплатит пострадавшим, а он будет регрессом страховой платить, зато подешевле полис купил, лошара!

Вот бы еще пассажирка иск бы на него подала, тысяч на 500. Причем отвечать будет не поставщик информационных услуг-Яндекс, а именно быдло-таксист!

Гость|13.05.2019 15:00|

Гость писал(a):

И 146% у него не было полиса ОСАГО под такси. И теперь его страховая выплатит пострадавшим, а он будет регрессом страховой платить, зато подешевле полис купил, лошара!
А страховая может и отказать в выплате, они что дураки что-ли заморачиваться с взысканием с водилы?

Гость|13.05.2019 15:03|

И на сколько пострадал песенджер?

Гость|13.05.2019 15:05|

Гость писал(a):

И 146% у него не было полиса ОСАГО под такси. И теперь его страховая выплатит пострадавшим, а он будет регрессом страховой платить, зато подешевле полис купил, лошара!
А с возмещением вреда здоровью может быть еще веселее. ФОМС может взыскать с виновника затраченную сумму на лечение и даже правильная страховка не поможет, т.к. по правилам страхования СК выплачивает ущерб пострадавшему, а никак не фонду.

Гость|13.05.2019 15:05|

Гость писал(a):

А страховая может и отказать в выплате, они что дураки что-ли заморачиваться с взысканием с водилы
они обязаны. Причем выплачивать будет страховая пострадавших, а потом регрессом на быдло-таксиста.

Изучай законы

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