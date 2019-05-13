Стали известны подробности ДТП, случившегося в понедельник, 13 мая, на улице Лермонтова в районе Олимпийской аллеи. В результате образовалась пробка в сторону центра.
По предварительным данным, авария произошла около 11:40. Столкнулись автомобили Volkswagen, Nissan и «Лада-Гранта» с символикой «Яндекс.Такси».
Больше всего в дорожно-транспортном происшествии пострадало такси.
«Женщину, пассажира «Лады-Гранты», доставили в медицинское учреждение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.
Когда ГИБДД займется не только оформлением ДТП, в том числе с человеческими жертвами, но и их предупреждением?