В понедельник, 13 мая, на улице Лермонтова в Пензе, в районе Олимпийской аллеи, образовалась пробка в обе стороны.
Причиной затора стало дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
Фото со стоящими в несколько рядов машинами появилось в социальной сети «ВКонтакте». «Время 12:00», - написал выложивший снимок пользователь.
На данный момент официальной информации об участниках аварии и пострадавших нет.
Утром, около 6:30, затор образовался также на трассе М5 в районе села Чемодановка Бессоновского района. Транспорт встал из-за ремонтных работ.
Фото vk.com/sova_penza.
penzainform.ru писал(a):Получается затор запланировали?