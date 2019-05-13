13.05.2019 | 12:23

В понедельник, 13 мая, на улице Лермонтова в Пензе, в районе Олимпийской аллеи, образовалась пробка в обе стороны.

Причиной затора стало дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Фото со стоящими в несколько рядов машинами появилось в социальной сети «ВКонтакте». «Время 12:00», - написал выложивший снимок пользователь.

На данный момент официальной информации об участниках аварии и пострадавших нет.

Утром, около 6:30, затор образовался также на трассе М5 в районе села Чемодановка Бессоновского района. Транспорт встал из-за ремонтных работ.

Фото vk.com/sova_penza.