01.03.2019 | 11:43

В четверг, 28 февраля, родственники опознали мужчину, тело которого достали из реки Пензы в Терновке утром 27-го числа.

Сигнал о ЧП поступил в областной пожарно-спасательный центр в 9:10. О трупе сообщили местные жители.

«Спасатели, прибыв на место происшествия, используя багор, извлекли погибшего из воды и передали его представителям правоохранительных органов», - сообщили в ГУ «ППСЦ».

Следователи уточнили, что на теле мужчины повреждений нет, полицейские начали устанавливать его личность.

Как выяснилось, в реке утонул 44-летний пензенец, проживавший одиноко в одном из домов на улице Терешковой.

«Предварительная причина смерти - механическая асфиксия при утоплении», - заявила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

С какой целью мужчина пришел к водоему, пока не известно.