27.02.2019 | 16:39

Областное управление Следственного комитета России организовало проверку по факту смерти мужчины на реке Пензятке. Утром в среду, 27 февраля, его тело было найдено в водоеме возле одного из домов на улице Терновского.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают личность погибшего. На вид ему 50-55 лет, волосы темно-русые, короткие. На мужчине была черная куртка, джинсы и свитер темного цвета, черные ремень и ботинки. При погибшем найден рюкзак, внутри которого лежали термос, наушники и зарядное устройство.

«При наличии информации о личности мужчины необходимо обратиться в следственное управление по телефону 8(8412) 36-17-02, следственный отдел по Первомайскому району города Пензы - 8(8412) 56-61-09 или в полицию (02)», - резюмировала Татьяна Махницкая.