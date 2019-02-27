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Происшествия | Следователи устанавливают личность мужчины, найденного в реке Пензе

27.02.2019|16:39
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Областное управление Следственного комитета России организовало проверку по факту смерти мужчины на реке Пензятке. Утром в среду, 27 февраля, его тело было найдено в водоеме возле одного из домов на улице Терновского.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают личность погибшего. На вид ему 50-55 лет, волосы темно-русые, короткие. На мужчине была черная куртка, джинсы и свитер темного цвета, черные ремень и ботинки. При погибшем найден рюкзак, внутри которого лежали термос, наушники и зарядное устройство.

«При наличии информации о личности мужчины необходимо обратиться в следственное управление по телефону 8(8412) 36-17-02, следственный отдел по Первомайскому району города Пензы - 8(8412) 56-61-09 или в полицию (02)», - резюмировала Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|27.02.2019 17:04|

Пензятка помоему протекает за посёлком Заря и Нефтяник.

Гость|27.02.2019 17:19|

Зар.устройство а мобила где-подрезка?

Гость|27.02.2019 18:21|

Гость писал(a):

Пензятка помоему протекает за посёлком Заря и Нефтяник.
так то правильно, пензятка впадает в суру на улице аустрина где очистные сооружения а в терновке в суру впадает река пенза.

Имя: Гость
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