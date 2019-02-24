24.02.2019 | 14:48

В Пензе организована доследственная проверка по факту травмирования подростка в батутном парке «Молодежный», расположенном на Коммунистической улице. Инцидент имел место, ориентировочно, 23 февраля.

«Отец подростка предполагает, что поролон внутри отбойника износился, в связи с чем пострадавший ударился головой о металлический каркас», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Проверка будет проводиться по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Следователи намерены детально установить все обстоятельства произошедшего, изучить условия эксплуатации и техническое состояние спортивно-игрового оборудования.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировала Татьяна Махницкая.

5 февраля двухлетняя девочка получила травму в виде рассечения лба при столкновении с другим ребенком, который катался на тарзанке на детской развлекательной площадке в одном из пензенских торговых центров.

В сентябре 2018 года в парке семейного отдыха в ТЦ «Ритэйл» посетитель решил прокатиться на тарзанке. Не выдержав веса взрослого мужчины, трос оборвался и упал на четырехлетнего мальчика, находившегося рядом. Ребенок получил гематомы и ссадины шеи.