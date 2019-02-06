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Происшествия | В Пензе на детской площадке в ТЦ двухлетняя девочка получила травму

06.02.2019|17:08
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Следователи устанавливают обстоятельства, при которых во вторник, 5 февраля, двухлетний ребенок получил травму на детской развлекательной площадке в одном из пензенских торговых центров.

«Девочка получила телесное повреждение в виде рассечения лба при столкновении с другим ребенком, который катался на тарзанке. Следователи установили торговый центр, где был травмирован ребенок. В настоящее время проводится осмотр места происшествия», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Специалисты исследуют условия эксплуатации спортивно-игрового оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В сентябре 2018 года в парке семейного отдыха в ТЦ «Ритейл парк» посетитель решил прокатиться на тарзанке. Не выдержав веса взрослого мужчины, трос оборвался и упал на четырехлетнего мальчика, находившегося рядом. Ребенок получил гематомы и ссадины шеи.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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Гость|06.02.2019 17:47|

работники детских площадок что ли не проходят инструктаж и знания?или только деньги за проход собирают?вот когда начнут платить и возмещать ущербы наверно задумаются?

Гость|06.02.2019 17:47|

Мой внук тоже рассек бровь на детской площадке(там дорожкой был застелен пол ступеньку не было видно.Сделали замечания сотрудникам площадки,обращались к траматологу-сказали-ничего страшного!Очень страшно когда такая халатность!Врачи травмотологии обязаны были сообщить в надлежайшие органы!Нужно тщательно проверить все детские площадки на безопасность!

Гость|06.02.2019 17:51|

А где мама 2х летнего ребёнка была? Не рановато ли на такие площадки выпускать малышей?

Гость|06.02.2019 18:04|

КАЛлаж?

Гость|06.02.2019 18:04|

Все же выросли без травм,а если на асфальт упадёт на улице,кто виноват?

Гость|06.02.2019 18:05|

Нечего остаться по торг.центрам с малыми детьми. В городе площадок мало? Предостаточно! Не перекладывайте ответственность с себя на других. Все остальные чихают на ваших детей, вы и только вы ответственны за их воспитание. Родители должны оберегать детей и думать,куда идете.

Гость|06.02.2019 18:08|

После Кемерово запрещали детские центры на вторых этажах тц строить, а в коллаже как раз на втором

Гость|06.02.2019 18:12|

Полностью согласен с Вами Спихнут ребёнка а потом виноватых ищут и кто бы им заплатил Социальные инвалиды

Имя: Гость
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