06.02.2019 | 17:08

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых во вторник, 5 февраля, двухлетний ребенок получил травму на детской развлекательной площадке в одном из пензенских торговых центров.

«Девочка получила телесное повреждение в виде рассечения лба при столкновении с другим ребенком, который катался на тарзанке. Следователи установили торговый центр, где был травмирован ребенок. В настоящее время проводится осмотр места происшествия», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Специалисты исследуют условия эксплуатации спортивно-игрового оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В сентябре 2018 года в парке семейного отдыха в ТЦ «Ритейл парк» посетитель решил прокатиться на тарзанке. Не выдержав веса взрослого мужчины, трос оборвался и упал на четырехлетнего мальчика, находившегося рядом. Ребенок получил гематомы и ссадины шеи.