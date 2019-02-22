22.02.2019 | 09:15

Утром в пятницу, 22 февраля, в Пензе произошло очередное ДТП с участием такси. Фото с места происшествия выложил в группе «Сова Пенза авто» очевидец аварии Алексей Павлов.

«Утро доброе не для всех. У «Изумрудного города» лежит на крыше «Яндекс. Такси». Стоит дежурка и экипаж ДПС. Время 6:15», - написал он.

«Он хотя бы без пассажиров был?» - беспокоится один из комментаторов. Другой возмущается: «Хоть проинструктировали бы рулевых своих, чтобы при ДТП отрывали наклейки. Весь город уже смеется».

Происшествия с автомобилями «Яндекс Такси» не редки в Пензе. Так, 11 февраля на улице Клары Цеткин случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин, в числе которых - Logan с символикой «Яндекс.Такси». В аварии пострадали шесть человек.

13 февраля на улице Попова столкнулись «Лада-Гранта» с символикой этой компании, Renault и Volkswagen.

18 февраля автомобиль с символикой «Яндекс.Такси» въехал на лыжню на Олимпийской аллее и увяз в снегу.