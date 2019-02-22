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Происшествия | В Сети сообщили о перевернувшемся на крышу такси

22.02.2019|09:15
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Утром в пятницу, 22 февраля, в Пензе произошло очередное ДТП с участием такси. Фото с места происшествия выложил в группе «Сова Пенза авто» очевидец аварии Алексей Павлов.

«Утро доброе не для всех. У «Изумрудного города» лежит на крыше «Яндекс. Такси». Стоит дежурка и экипаж ДПС. Время 6:15», - написал он.

«Он хотя бы без пассажиров был?» - беспокоится один из комментаторов. Другой возмущается: «Хоть проинструктировали бы рулевых своих, чтобы при ДТП отрывали наклейки. Весь город уже смеется».

Происшествия с автомобилями «Яндекс Такси» не редки в Пензе. Так, 11 февраля на улице Клары Цеткин случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин, в числе которых - Logan с символикой «Яндекс.Такси». В аварии пострадали шесть человек.

13 февраля на улице Попова столкнулись «Лада-Гранта» с символикой этой компании, Renault и Volkswagen.

18 февраля автомобиль с символикой «Яндекс.Такси» въехал на лыжню на Олимпийской аллее и увяз в снегу.

Источник — фото - Алексея Павлова, vk.com/sova_penza
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Гость|22.02.2019 09:25|

Это памятник установили

Гость|22.02.2019 09:25|

Просто Яндекс такси работает открыто и не скрывается от налогов,как многие другие перевозчики. Налоговым службам обратить на это внимание и взять под жёсткий контроль.

Гость|22.02.2019 09:38|

Просто сутками без отдыха пахать не нужно. Всех денег не заработаешь.

Гость|22.02.2019 09:48|

А мне кажется, как рядовому обывателю, что просто рабочие места нужны с достойной оплатой, тогда не будут массово идти в такси. Сейчас что не сопляк, тот таксист. А яндексу спасибо за открытый, честный и удобный сервис. Всегда знаю за сколько доеду, никаких уловок из 90х.

Гость|22.02.2019 09:49|

сейчас бомбанет элитных таксистов.

Что яндекс их заработка лишил, и теперь им работать надо, а не попивая кофе, жирные заказы выбирать

Гость|22.02.2019 09:51|

Гость писал(a):

что просто рабочие места нужны с достойной оплатой, тогда не будут массово идти в такси.
во всем мире в такси работают полубомжи и эмигранты. Самая тупая даже не профессия. С чего там должны платить много?

Любая блондинка с правами категории В может работать в такси, что элитного в этом?

Все, пашите по 10 за 20 месяц и не нойте, раз на большее ума не хватает!

Гость|22.02.2019 09:52|

Жесткий контроль, чем отличается от контроля?))).

Я 149 кг вешу, это они, элитные таксисты , называют жирный заказ?

Гость|22.02.2019 09:53|

Ничего, уже скоро во все такси он-лайн кассы должны поставить. И все элитные, на своих машинах быстро в охрану убегут, так как их плоскими мозгами только туда. даже на завод не возьмут!

Гость|22.02.2019 10:13|

Гость писал(a):

А мне кажется, как рядовому обывателю, что просто рабочие места нужны с достойной оплатой, тогда не будут массово идти в такси. Сейчас что не сопляк, тот таксист. А яндексу спасибо за открытый, честный и удобный сервис. Всегда знаю за сколько доеду, никаких уловок из 90х.
А где ждут молодежь? Куда им идти работать? Вот и идут в такси.Местным властям побольше бы уделять внимания трудоустройству выпускников учебных заведений.

Гость|22.02.2019 10:15|

Мне вот интересно, а хоть какого - нибудь редактора в ПензаИнформ нельзя принять на работу? Чтоб читателям не приходилось читать коряво написанные и высосанные из пальца новости, с обязательным экскурсом в историю - сколько дней назад было событие, отдаленно похожее на это и не имеющего никакого отношения к описываемой новости?

Гость|22.02.2019 10:21|

Машинка ожидает,выходите

Гость|22.02.2019 10:24|

Гость писал(a):

А где ждут молодежь?
Если не обморок, то найдёт нормальную работу. Я не часто езжу на такси, но не припомню совсем уж молодых таксистов, обычно 30-50 лет.

Имя: Гость
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