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Общество | На Олимпийской аллее в Пензе увязла в снегу машина «Яндекс.Такси»

19.02.2019|10:02
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Директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева рассказала на своей странице в Facebook о неприятно поразившем ее инциденте, произошедшем на Олимпийской аллее в ночь на понедельник, 18 февраля.

«Много странных и неожиданных событий происходит в нашей жизни, но, к сожалению, не все они укладываются в рамки разумного! Сегодня ночью как раз и случилось одно из таких непонятных человеческому разуму! Команда взрослых, умудренных жизненным опытом людей решила на своих авто прокатиться по лыжне Олимпийской аллеи! И, конечно же, застряла!

Что может сказать администрация парка Белинского тем, кто придет пробежаться по лыжне?! Как объяснить поступки тех людей, которые вместе с нами живут в этом городе? Как нам умудриться и восстановить лыжню? В такую погоду! А если ночью будет мороз, то ямы и глубокие колеи останутся в этой части аллеи надолго!» - написала Елена Савельева и проиллюстрировала свой рассказ фотографиями.

На них запечатлены Volkswagen и Hyundai с символикой «Яндекс.Такси», увязшие в снегу на аллее.

По словам директора парка, на место вызвали и полицию, и ГИБДД. Они зафиксировали нарушение, составив протокол.

«Теперь суд решит - штраф заплатить или оставить без прав этих любителей приключений», - заявила Елена Савельева.

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Гость|19.02.2019 10:27|

Без прав таких уродов оставить!

Гость|19.02.2019 10:28|

Где мозги??

Гость|19.02.2019 10:31|

таких водятелов надо наказывать.ездить не могут.одни панты.

Гость|19.02.2019 10:31|

А за чо наказывать-то? Заксобрание если чо, вообще разрешило на газонах парковаться (точнее отобрало полномочия наказывать за это) и не важно изуродовал ли ты газон, превратив его в подобие скотного двора запойного колхоза, или нет.

Гость|19.02.2019 10:32|

Вчера на 8 марта два Яндекс урода завязли у 11 школы на пешеходной дороге. Может это новое Яндекс-развлечение?

Гость|19.02.2019 10:32|

Дирекции парка подать в суд на них, взять в аренду снеговую пушку, чтобы восстановить лыжню, а деньги с этих слаборазвитых.

Гость|19.02.2019 10:37|

У автомобилистов капитально сносит башню от безнаказанности. Мало им летом все зелёные зоны в месиво грязи превращать. Зима у нас длинная и грех не пакостничать. Лыжня как раз удачно подвернулась, которая наверняка в их головах вовсе не лыжня, а трасса, по которой они хотели ночью погонять. Устроить ралли так сказать. Постоянное чувство вседозволенности, превосходства и собственной значимости в этой системе координат. В сочетание с работой в такси это гремучая смесь. Страшно.

Гость|19.02.2019 10:42|

Нужен хороший штраф, пусть пару месяцев бесплатно в машине живут.

Гость|19.02.2019 10:48|

яндексисты неадекватные

Гость|19.02.2019 11:02|

что за организация странная, сплошные нарушения, может, пора лицензию отбирать... ни за что с ними не поеду..

Гость|19.02.2019 11:03|

было бы логично, если бы ТРК "11 канал" взял ход дела под контроль и сообщал своим зрителям о ходе разбирательства .

Гость|19.02.2019 11:20|

Как катались по пешеходным дорожкам и тротуарам,так и катаются,и ни что этих тварей не останавливает.Штраф 2000 р. да со скидкой 50% ,вот и всё наказание.Нужно реальное наказание,что бы сразу дошло.Штраф 50 000 р. ,3 нарушения за 24 месяца и автоматическое лишение прав на 1,5 года.И всё.

Гость|19.02.2019 11:41|

Гость писал(a):

Дирекции парка подать в суд на них, взять в аренду снеговую пушку, чтобы восстановить лыжню, а деньги с этих слаборазвитых.
Вот это разумно. Через деньги лучше всего доходит до людей.

Гость|19.02.2019 11:42|

Оставить его там до весны пока снег не сойдет.

Гость|19.02.2019 11:43|

Гость писал(a):

ставить его там до весны пока снег не сойдет.
С ним то понятно, и прикопать можно. А с машиной что делать? Ее убрать нужно, чтобы людям не мешалась.

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Имя: Гость
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