19.02.2019 | 10:02

Директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева рассказала на своей странице в Facebook о неприятно поразившем ее инциденте, произошедшем на Олимпийской аллее в ночь на понедельник, 18 февраля.

«Много странных и неожиданных событий происходит в нашей жизни, но, к сожалению, не все они укладываются в рамки разумного! Сегодня ночью как раз и случилось одно из таких непонятных человеческому разуму! Команда взрослых, умудренных жизненным опытом людей решила на своих авто прокатиться по лыжне Олимпийской аллеи! И, конечно же, застряла!

Что может сказать администрация парка Белинского тем, кто придет пробежаться по лыжне?! Как объяснить поступки тех людей, которые вместе с нами живут в этом городе? Как нам умудриться и восстановить лыжню? В такую погоду! А если ночью будет мороз, то ямы и глубокие колеи останутся в этой части аллеи надолго!» - написала Елена Савельева и проиллюстрировала свой рассказ фотографиями.

На них запечатлены Volkswagen и Hyundai с символикой «Яндекс.Такси», увязшие в снегу на аллее.

По словам директора парка, на место вызвали и полицию, и ГИБДД. Они зафиксировали нарушение, составив протокол.

«Теперь суд решит - штраф заплатить или оставить без прав этих любителей приключений», - заявила Елена Савельева.