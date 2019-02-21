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Происшествия | В УГИБДД прокомментировали ЧП с сотрудником на трассе М5

21.02.2019|10:05
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Сотрудник ДПС, оказавшийся между прицепами двух фур, не пострадал. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в четверг, 21 февраля, в 4:58 на проходящем через Пензу участке трассы М5, у Арбековского поста ГИБДД. Инспектор уже остановил одну фуру и помахал жезлом второй. Та затормозила, прицеп занесло, и он ударился о прицеп первого большегруза. Как раз между ними находился сотрудник ДПС. От гибели его отделял буквально один шаг.

Видео случившегося имеется в распоряжении редакции ИА «ПензаИнформ».

«Водители фур сотрудников Госавтоинспекции не вызывали, они самостоятельно оформили дорожно-транспортное происшествие», - добавили в отделении пропаганды.

Источник — кадры с видео Сергея Рыжакова
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Гость|21.02.2019 10:23|

Так и в штаны наложить можно.

Гость|21.02.2019 10:26|

Да этого чудака надо гнать из органов...., пока беды не натворил полосатой палочкой.., идиот.

Гость|21.02.2019 10:27|

Гость писал(a):

21.02.2019 10:23|

Так и в штаны наложить можно.

Так и было если помер, а он и испугаться не успел.

Гость|21.02.2019 10:33|

и таких в гаи много.

Гость|21.02.2019 10:35|

Когда тормозят вообще башкой не думают где кто как должен остановиться, и по дорого шарахаются как бессмертные. Дебилы.

Гость|21.02.2019 10:36|

Это и есть комментарий ГИБДД???

Где оценка действий сотрудника? Не по его ли вине произошло ДТП?

Гость|21.02.2019 10:39|

Прямое 100% нарушение дпс - фура ж не корабль - якорь не бросает и тем более под горку

Гость|21.02.2019 10:46|

И вообще в этом месте ДПС кладут на правила- там 3 полосы и в город только с правой можно, а она мало того не чищена путем(дпс обязаны были давно акт о состоянии дорожного покрытия составить) еще и сами на ней стоят плюс машины на эту полосу останавливают. т.е. кто в город поворачиаает тот нарушитель автоматически!

И это трасса федерального значения!

Кто нибудь неместный соблюдая правила на фуре в город заезжая соберет все кегли на пути!

Гость|21.02.2019 10:48|

Гость писал(a):

Это и есть комментарий ГИБДД???

Где оценка действий сотрудника? Не по его ли вине произошло ДТП?

Какие "работнички" на трассе, такие и комментируют.

Гость|21.02.2019 10:50|

Стоп-мусарок не шей мне срок.

Гость|21.02.2019 10:51|

Надо инспектору предъявить за ДТП. Останавливает транспорт не убедившись в безопасности такого маневра. Своей жизнью рисковал (потом его лечение должен оплачивать бюджет),а также подверг опасности водителей фур.

Гость|21.02.2019 10:58|

Нужно с Гибдд содрать ремонт авто а инспектора уволить. Вина его 100 %, ходит по дороге как на пляже, обнаглели, если бы случилась трагедия, виновным могли сделать водилу фуры. Это не компетентный сотрудник и таких очень много, даже правила не знают.

Гость|21.02.2019 11:10|

Если был в сланцах - то уволить. Если в валенках - оставить.

Гость|21.02.2019 11:22|

А что, захотел сразу с двух ур капусту срубить

Гость|21.02.2019 11:28|

penzainform.ru писал(a):

и помахал жезлом второй
Не надо было своим жезлом махать, алчный инспектор.

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Имя: Гость
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