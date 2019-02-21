21.02.2019 | 10:05

Сотрудник ДПС, оказавшийся между прицепами двух фур, не пострадал. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в четверг, 21 февраля, в 4:58 на проходящем через Пензу участке трассы М5, у Арбековского поста ГИБДД. Инспектор уже остановил одну фуру и помахал жезлом второй. Та затормозила, прицеп занесло, и он ударился о прицеп первого большегруза. Как раз между ними находился сотрудник ДПС. От гибели его отделял буквально один шаг.

Видео случившегося имеется в распоряжении редакции ИА «ПензаИнформ».

«Водители фур сотрудников Госавтоинспекции не вызывали, они самостоятельно оформили дорожно-транспортное происшествие», - добавили в отделении пропаганды.