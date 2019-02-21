21.02.2019 | 09:34

В четверг, 21 февраля, в 4:58 на проходящем через Пензу участке трассы М5, у Арбековского поста ГИБДД, едва не погиб сотрудник ДПС. Читатель портала «ПензаИнформ» Сергей Рыжаков, находившийся на месте ЧП, прислал в редакцию видеозапись случившегося.

«Здравствуйте! Сегодня ранним утром был остановлен сотрудником ГИБДД на арбековском посту, вследствие этого стал невольным свидетелем ДТП, при котором сотрудник ГИБДД едва не погиб!» - написал Сергей.

На видео запечатлено, что инспектор уже остановил одну фуру и помахал жезлом второй. Та тормозит, прицеп заносит, и он ударяется о прицеп первого большегруза. Как раз между ними находился сотрудник ДПС.

От гибели его отделил буквально один шаг.