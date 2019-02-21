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Происшествия | В Пензе на трассе М5 сотрудника ГИБДД отделил от смерти один шаг - видео

21.02.2019|09:34
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В четверг, 21 февраля, в 4:58 на проходящем через Пензу участке трассы М5, у Арбековского поста ГИБДД, едва не погиб сотрудник ДПС. Читатель портала «ПензаИнформ» Сергей Рыжаков, находившийся на месте ЧП, прислал в редакцию видеозапись случившегося.

«Здравствуйте! Сегодня ранним утром был остановлен сотрудником ГИБДД на арбековском посту, вследствие этого стал невольным свидетелем ДТП, при котором сотрудник ГИБДД едва не погиб!» - написал Сергей.

На видео запечатлено, что инспектор уже остановил одну фуру и помахал жезлом второй. Та тормозит, прицеп заносит, и он ударяется о прицеп первого большегруза. Как раз между ними находился сотрудник ДПС.

От гибели его отделил буквально один шаг.

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Гость|21.02.2019 09:51|

Гололед даже на пунктах дпс. А вы говорите город почистите. Да и сотрудник щёлкает думает по рельсам фуры ездят.

Гость|21.02.2019 09:53|

Какой жадный инспектор! Мало ему одной тормознутой фуры, он и со второй оброк собрать захотел!

Гость|21.02.2019 09:56|

Да, Бог уберег, значит не суждено, не судьба.

Гость|21.02.2019 09:56|

Инспектор не знаком с безопасностью на дороге?

Гость|21.02.2019 09:57|

Он в причинах ДТП что написал???

Гость|21.02.2019 10:03|

Видос жесть, гайцу неделю бухать надо, второй раз родился.

Гость|21.02.2019 10:03|

Вот дибил, вот дибил, знал что там гололёд и создал аварийную ситуацию, аж присел на обочине, наверное полны штаны навалял, и это всё от грамотности , наберут по обьявлению придурков, нет слов

Имя: Гость
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