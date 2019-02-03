03.02.2019 | 15:38

В воскресенье, 3 февраля, в Терновке - на улице Красноярской - случился пожар. Там загорелся дом № 14.

Сигнал о ЧП поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 13:14. На место выехали 23 спасателя на 7 спецмашинах.

Выгорело мансардное помещение площадью 100 квадратных метров и кровля дома, а также внутри кирпичного гаража - 40 квадратных метров.

«Пострадавших и погибших нет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

2 февраля в поселке ЗИФ сгорел дачный домик, жертвой стал владелец строения - 54-летний мужчина.

В тот же день в Бессоновке случился пожар в доме на улице Колхозной. 3 февраля при разборе конструкций там нашли тела хозяев-супругов 1950 и 1955 года рождения.