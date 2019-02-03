Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|3 фев 2019|15:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  75.15  |  $  65.66

Происшествия | СУСК: Очаг возгорания в доме в Бессоновке находился у голландки

03.02.2019|15:04
Печать

В управлении СК РФ по Пензенской области прокомментировали смертельный пожар на улице Колхозной в Бессоновке, случившийся в субботу, 2 февраля.

Дом загорелся между 19:00 и 20:00, потушили его только к утру 3 февраля. При разборе конструкций в жилых комнатах нашли тела супругов-хозяев: мужчины 1950 года рождения и женщины 1955-го.

«При первоначальном осмотре на телах погибших, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения голландки. Причины возникновения пожара будут установлены в ходе проверки», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя следственного управления Татьяна Махницкая.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник — фото и видео penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!