03.02.2019 | 15:04

В управлении СК РФ по Пензенской области прокомментировали смертельный пожар на улице Колхозной в Бессоновке, случившийся в субботу, 2 февраля.

Дом загорелся между 19:00 и 20:00, потушили его только к утру 3 февраля. При разборе конструкций в жилых комнатах нашли тела супругов-хозяев: мужчины 1950 года рождения и женщины 1955-го.

«При первоначальном осмотре на телах погибших, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения голландки. Причины возникновения пожара будут установлены в ходе проверки», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя следственного управления Татьяна Махницкая.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.