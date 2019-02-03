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Происшествия | В сгоревшем доме в Бессоновке обнаружено одно тело

03.02.2019|12:05
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На месте сгоревшего дома на улице Колхозной в Бессоновке обнаружено одно тело. Личность погибшего или погибшей пока установить невозможно.

«Разбор конструкций продолжается», - сообщила ИА «ПензаИнформ» начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Смертельный пожар начался в субботу, 2 февраля, между 19:00 и 20:00. Для его ликвидации на место выезжали 20 человек на 5 спецмашинах, однако к их приезду дом площадью 250 квадратных метров уже горел открытым огнем.

По предварительным данным, внутри строения находились хозяева - муж и жена.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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