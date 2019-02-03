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Происшествия | ГУ МЧС: В Бессоновке сгорел дом, хозяев еще не нашли

03.02.2019|10:42
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Вечером в субботу, 2 февраля, в Бессоновке случился пожар, который, возможно, унес две человеческие жизни.

Около 20:00 там загорелся деревянный дом, обложенный кирпичом, общей площадью 250 квадратных метров. Очевидцы утверждают, что он располагается на улице Колхозной.

«Пожарных вызвали соседи, к их приезду дом уже горел открытым огнем. По предварительным данным, внутри могли находиться супруги - мужчина 1950 и женщина 1955 года рождения», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Жители Бессоновки обсуждают пожар в соцсети «ВКонтакте». «Ужасное было зрелище, видели с Садовой. Столб огня стоял до неба. Страх», «Дом напротив детского сада, говорят, там жил ... ... (имя и фамилия хозяина дома. - Прим. ред.). По некоторым предположениям, он и сгорел со своей женой. Также говорят, что возгорание началось из сарая», - пишут сельчане.

Источник — фото Антона Комаринского, vk.com/sova_penza
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Гость|03.02.2019 10:57|

penzainform.ru писал(a):

говорят, там жил ... ....

Пензинформ переходит на многоточие. ................,................:...................! Вы поняли о чем написано в моем посту,,..........................?...............!

Гость|03.02.2019 10:58|

Гость писал(a):

Пензинформ переходит на многоточие.

Лучше бы на азбуку Морзе перешли.

Имя: Гость
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