03.02.2019 | 10:42

Вечером в субботу, 2 февраля, в Бессоновке случился пожар, который, возможно, унес две человеческие жизни.

Около 20:00 там загорелся деревянный дом, обложенный кирпичом, общей площадью 250 квадратных метров. Очевидцы утверждают, что он располагается на улице Колхозной.

«Пожарных вызвали соседи, к их приезду дом уже горел открытым огнем. По предварительным данным, внутри могли находиться супруги - мужчина 1950 и женщина 1955 года рождения», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Жители Бессоновки обсуждают пожар в соцсети «ВКонтакте». «Ужасное было зрелище, видели с Садовой. Столб огня стоял до неба. Страх», «Дом напротив детского сада, говорят, там жил ... ... (имя и фамилия хозяина дома. - Прим. ред.). По некоторым предположениям, он и сгорел со своей женой. Также говорят, что возгорание началось из сарая», - пишут сельчане.