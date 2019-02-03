Вечером в субботу, 2 февраля, в Бессоновке случился пожар, который, возможно, унес две человеческие жизни.
Около 20:00 там загорелся деревянный дом, обложенный кирпичом, общей площадью 250 квадратных метров. Очевидцы утверждают, что он располагается на улице Колхозной.
«Пожарных вызвали соседи, к их приезду дом уже горел открытым огнем. По предварительным данным, внутри могли находиться супруги - мужчина 1950 и женщина 1955 года рождения», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
Жители Бессоновки обсуждают пожар в соцсети «ВКонтакте». «Ужасное было зрелище, видели с Садовой. Столб огня стоял до неба. Страх», «Дом напротив детского сада, говорят, там жил ... ... (имя и фамилия хозяина дома. - Прим. ред.). По некоторым предположениям, он и сгорел со своей женой. Также говорят, что возгорание началось из сарая», - пишут сельчане.
penzainform.ru писал(a):
Пензинформ переходит на многоточие. ................,................:...................! Вы поняли о чем написано в моем посту,,..........................?...............!