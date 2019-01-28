28.01.2019 | 10:59

В воскресенье, 27 января, в Шемышейском районе произошло ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок.

Предварительно установлено, что в 16:20 на 31-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино 48-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

Находившаяся в салоне девочка 2016 года рождения получила телесные повреждения. Вызванные на место медики осмотрели ее и отпустили, госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

21 января на этой же трассе также в Шемышейском районе случилось сразу три ДТП, в двух из которых пострадали люди.

В 13:14 автомобиль Renault Logan с символикой «Яндекс.Такси» слетел в кювет. В 15:30 на 34-м километре дороги 43-летняя женщина, ехавшая за рулем ВАЗ-2110, не справилась с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. В 17:00 на 18-м километре трассы столкнулись ВАЗ-2115 и рейсовый микроавтобус марки ГАЗ.