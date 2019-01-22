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Происшествия | На трассе в Шемышейском районе за полтора часа случилось две аварии

22.01.2019|09:59
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В понедельник, 21 января, в Шемышейском районе случилось два ДТП, в которых пострадали люди. Обе аварии произошли на трассе Пенза - Шемышейка - Лопатино.

Предварительно установлено, что в 15:30 на 34-м километре дороги 43-летняя женщина, ехавшая за рулем ВАЗ-2110, не справилась с управлением, так что машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате аварии две пассажирки - женщины 28 и 78 лет - получили травмы. Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи осмотрела их и отпустила.

В 17:00 на 18-м километре трассы столкнулись ВАЗ-2115 с 60-летним водителем и автобус марки ГАЗ с мужчиной того же возраста за рулем.

56-летнюю пассажирку ВАЗа госпитализировали с телесными повреждениями.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по факту обоих ДТП проводится проверка.

В тот же день в 13:14 на трассе Шемышейка - Лопатино Renault Logan с символикой «Яндекс.Такси» слетел в кювет.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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