26.01.2019 | 09:57

В ночь на субботу, 26 января, в Пензенской области произошли два пожара, в которых погибли люди.

Первый тревожный сигнал поступил на пульт дежурного в 1:55. На улице Лесной в селе Потодеево Наровчатского района загорелся деревянный дом.

На тушение огня выехали восемь пожарных на четырех спецавтомобилях. Огонь уничтожил здание. Погибла 46-летняя женщина.

Через полчаса, в 2:25, поступило сообщение о возгорании в селе Краснополье Пензенского района. На место происшествия прибыли девять сотрудников МЧС на двух машинах.

Деревянный дом на улице Школьной выгорел внутри, на нем сгорела кровля. После ликвидации пожара было обнаружено тело женщины, возраст которой устанавливается (по предварительным данным - около 40 лет).

В связи с морозами в регионе участились пожары, в том числе смертельные. В ночь на пятницу, 25 января, в Нижнеломовском районе погиб 71-летний житель села Гаи. 23 января в селе Новый Мачим Шемышейского района огонь унес жизнь 63-летнего мужчины.

«Мы просим жителей региона еще раз проверить обогревательные приборы и состояние электропроводки, не оставлять без внимания детей и пожилых людей. Если вам известно, что в какой-то семье есть риск возгорания в жилище, просим сообщить об этом по телефону доверия 8 (8412) 68-11-12», - обращается к гражданам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.