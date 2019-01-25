25.01.2019 | 14:27

Следственные органы проводят проверку по факту гибели людей в двух пожарах, один из которых произошел в Шемышейском, другой - в Нижнеломовском районе.

23 января около 23:30 минут жители села Новый Мачим Шемышейского района сообщили в подразделение МЧС о возгорании дома по улице Заречной. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело 63-летнего хозяина жилища.

«Мужчина проживал один. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

25 января около 3:00 поступило сообщение о том, что после ликвидации пожара на улице Лесной в селе Гаи Нижнеломовского района обнаружено тело хозяина дома.

«В подразделение МЧС о пожаре сообщили соседи. По имеющейся информации, мужчина проживал один. Его тело нашли в месте расположения кровати, около печи», - рассказала Татьяна Махницкая.

При первоначальном осмотре на телах погибших других повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Причины возникновения пожаров установят проверки.