25.01.2019 | 09:38

Вечером в четверг, 24 января, в Бессоновке, на улице Центральной, произошло ДТП с участием китайского и российского автомобилей. В 16:53 там столкнулись Lifan и «Нива».

Автомобили получили серьезные повреждения, люди в ДТП не пострадали.

Для ликвидации последствий аварии на место выезжали три человека на одной спецмашине, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

24 января из-за непогоды в области произошло множество ДТП. Так, только за час на участке трассы М5, проходящей по территории Пензы, случилось четыре аварии с пострадавшими.

У Монтажного (647-й километр) в 11:20 после столкновения с бензовозом погиб водитель самосвала. В 11:42 на выезде на трассу с проспекта Победы (627-й километр) фура снесла автомобиль Lada Kalina.

На 635-м километре в течение 10 минут случилось еще две аварии. В 12:10 там столкнулись Kia Rio, Lada Largus и фура Volvo (пострадали трое), а в 12:20 - Great Wall и Mercedes-Benz (травмы получили двое).