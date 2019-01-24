24.01.2019 | 13:53

В четверг, 24 января, на трассе М5 в Пензе случилось несколько ДТП с трагическими последствиями. Одно из них - в Арбекове, на выезде с проспекта Победы.

В 11:42 фура на полном ходу въехала в легковой автомобиль. Момент аварии попал на видео, которое оказалось в распоряжении ИА «ПензаИнформ».

На нем видно, что легковая машина выезжает на трассу с второстепенной дороги. Светофор не работает.

Официальных данных о пострадавших в этом ДТП пока нет.