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Происшествия | На М5 фура снесла легковушку: момент ДТП попал на видео

24.01.2019|13:53
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В четверг, 24 января, на трассе М5 в Пензе случилось несколько ДТП с трагическими последствиями. Одно из них - в Арбекове, на выезде с проспекта Победы.

В 11:42 фура на полном ходу въехала в легковой автомобиль. Момент аварии попал на видео, которое оказалось в распоряжении ИА «ПензаИнформ».

На нем видно, что легковая машина выезжает на трассу с второстепенной дороги. Светофор не работает.

Официальных данных о пострадавших в этом ДТП пока нет.

Источник — видео Александра М.
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Гость|24.01.2019 14:02|

penzainform.ru писал(a):

Светофор не работает.
В Пензе их чинить не спешат, даже на таких опасных участках.

Гость|24.01.2019 14:10|

penzainform.ru писал(a):

Официальных данных о пострадавших в этом ДТП пока нет.
Да там наглухаря походу! Прямо в водительскую дверь.

Гость|24.01.2019 14:16|

СВЕТОФОРЫ ОТКЛЮЧИЛИ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ...

Гость|24.01.2019 14:22|

penzainform.ru писал(a):

легковая машина выезжает на трассу с второстепенной дороги...
...и не уступает грузовику. ПДД кровью написаны, куда водитель легковой спешил? Что в его жизни решили эти 30 секунд, которые нужно было подождать?

Гость|24.01.2019 14:24|

торопыга ...... блин !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Гость|24.01.2019 14:47|

Вот куда!????????У фуры зимой тормозной путь как у поезда.

Гость|24.01.2019 14:51|

Гость писал(a):

Вот куда!????????У фуры зимой тормозной путь как у поезда.
Возможно, не рассчитал тормозной путь и выкатился на проезжую часть главной дороги. Часто такое вижу перед свтофором - зажимают тормоз до блокировки и скользят по заледеневшей дороге пока машина не остановится.

Гость|24.01.2019 15:07|

penzainform.ru писал(a):

Светофор не работает.
А может пора снимать этих бездельников, кто ответственные за это, с теплых кресел?! Толка от них нет, набивают карманы деньгами

Гость|24.01.2019 15:11|

Рядом бесполезный пост ГИБДД. Для чего он там?! Светофор не работает,кто должен регулировать перекресток?!

Гость|24.01.2019 15:13|

Жив водитель. Испугался и в шатны пустил немного. А так ничего,подшаманит ласточку к весне и в путь.

Имя: Гость
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