24.01.2019 | 17:33

В четверг, 24 января, из-за неблагоприятных погодных условий на участке трассы М5, проходящей по территории Пензы, произошло множество ДТП с пострадавшими.

Так, в 11:42 на выезде на трассу с проспекта Победы (627-й километр) фура снесла автомобиль Lada Kalina, пострадали три человека; у Монтажного (647-й километр) произошло сразу несколько ДТП, одно из них – со смертельным исходом: после столкновения с бензовозом погиб водитель самосвала.

На 635-м километре в течение 10 минут случилось еще две аварии. В 12:10 там столкнулись Kia Rio, Lada Largus и фура Volvo.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, по предварительным данным, в ДТП пострадали три пассажира Lada Largus: женщины 1970-го, 1976-го и мужчина 1989 года рождения.

В 12:20 там же дорогу не поделили Great Wall, за рулем которого находился 33-летний мужчина, и Mercedes-Benz с 40-летним водителем. В результате аварии два пассажира Great Wall - женщины 32 и 36 лет - получили телесные повреждения.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что по каждому случаю проводится проверка.