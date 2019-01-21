21.01.2019 | 17:43

По факту гибели мужчины, тело которого нашли вмерзшим в лед на реке Суре, проводится доследственная проверка.

По имеющимся данным, утром 16 января 70-летний пензенец ушел рыбачить на Суру. Домой он в тот день не вернулся.

Супруга пропавшего пенсионера обратилась в полицию. Днем 19 января тело мужчины было найдено на реке.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего каких-либо телесных повреждений не обнаружено. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии при утоплении», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Устанавливаются все обстоятельства гибели рыбака. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление обращается к жителям региона с призывом быть осторожнее на водоемах, поскольку выход на лед может закончиться трагедией.