По факту гибели мужчины, тело которого нашли вмерзшим в лед на реке Суре, проводится доследственная проверка.
По имеющимся данным, утром 16 января 70-летний пензенец ушел рыбачить на Суру. Домой он в тот день не вернулся.
Супруга пропавшего пенсионера обратилась в полицию. Днем 19 января тело мужчины было найдено на реке.
«При первоначальном осмотре на теле погибшего каких-либо телесных повреждений не обнаружено. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии при утоплении», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Устанавливаются все обстоятельства гибели рыбака. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следственное управление обращается к жителям региона с призывом быть осторожнее на водоемах, поскольку выход на лед может закончиться трагедией.