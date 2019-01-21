21.01.2019 | 13:54

В субботу, 19 января, в 10:10 в Пензенский пожарно-спасательный центр поступил сигнал от оперативного дежурного УМВД по городу о том, что в реке Суре в районе улицы Восточной на удалении от берега находится объект, похожий на тело человека.

Прибыв на место, спасатели использовали надувную лодку для передвижения по тонкому льду. На расстоянии около 40 метров от берега они обнаружили вмерзшее в лед тело мужчины.

«Закрепив погибшего страховочной веревкой, спасатели извлекли его на берег и передали сотрудникам полиции», - сообщили в ППСЦ.

«Личность погибшего установлена: им оказался житель Пензы 1948 года рождения. 16 января он ушел из дома и не вернулся. 18 января его родственники обратились в полицию. Пензяка объявили в розыск, а 19-го в 9:30 он был найден погибшим», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Материалы переданы в Следственное управление СК России по Пензенской области.

20 января в Бессоновском районе в Суре утонул 9-летний мальчик, гулявший с 12-летним другом. Дети вышли на лед и провалились в воду. Старшему из них удалось выбраться на берег, а младший не спасся.