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Происшествия | В Интернете появилась видеозапись ДТП в Сердобском районе

14.01.2019|09:16
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В Сети появилось видео аварии, произошедшей в субботу, 12 января, в Сердобском районе. Его выложил в Instagram Александр Осипов.

ДТП произошло на 88-м километре трассы Тамбов - Пенза - Колышлей - Сердобск - Беково. 26-летний водитель Mini One выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Polo.

Комментаторы активно обсуждают видеозапись. «Ну как там-то можно врезаться, там люди еле-еле ездят», - написал один из них.

«Все живы?» - беспокоится другой.

Как пояснили в ОГИБДД ОМВД России по Сердобскому району, ранения различной степени тяжести получили четыре человека. 26-летняя пассажирка Mini One была доставлена в отделение реанимации без сознания.

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