13.01.2019 | 09:17

В субботу, 12 января, в Сердобском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несколько человек.

По предварительным данным, в 19:15 на 88-м километре трассы Тамбов - Пенза - (Колышлей - Сердобск - Беково) 26-летний водитель Mini One выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Polo.

«В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили четыре человека, из которых пассажир Mini One - женщина 1992 года рождения - доставлена в отделение реанимации без сознания», - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Сердобскому району.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.