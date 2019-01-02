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Происшествия | В Пензенской области за 10 часов случилось два смертельных пожара

02.01.2019|14:32
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Около 10 часов в среду, 2 января, пожар унес жизнь еще одного жителя Пензенской области. На этот раз трагедия произошла в Белинском районе.

В деревне Сярде на улице Дальней сгорел деревянный дом. Внутри нашли тело мужчины 1975 года рождения.

«При первоначальном осмотре на нем, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Следователи начали проверку по факту случившегося. По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении.

В 0:44 2 января в Шемышейском районе при пожаре погиб 57-летний мужчина. Его нашли в сгоревшем доме на улице Колхозной в селе Старое Захаркино.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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