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Происшествия | В Пензе на улице Мира два дня подряд происходят ДТП на одном месте

23.10.2018|09:15
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Утром во вторник, 23 октября, на улице Мира произошло ДТП, причем на том же самом месте и по тем же причинам, что и утром 22 октября.

На этот раз в 8:17 у поворота на ЖК «Фаворит» столкнулись Peugeot и Hafei. На записи происшествия, оказавшейся в распоряжении ИА «ПензаИнформ», видно, что Peugeot выезжал с территории ЖК. И, как и накануне, первый ряд на улице Мира остановился, а водитель Hafei, ехавший по второму, этого не заметил.

В результате машины столкнулись. Однако на этот раз удар был слабее, медицинская помощь людям не понадобилась.

22 октября на этом же месте дорогу не поделили Kia и Renault. В обеих машинах находились маленькие дети, один из них пострадал - получил ушибы и ссадины.

Этот участок славится своей аварийностью с тех пор, как рядом с домом № 44 на улице Мира появился выезд. Кто-то пропускает уставших стоять во дворе, кто-то продолжает ехать, не уступая никому.

По мнению пензенцев, исправить ситуацию сможет только запрет поворота налево для выезжающих со второстепенной дороги.

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Гость|23.10.2018 09:46|

penzainform.ru писал(a):

исправить ситуацию сможет только запрет поворота налево для выезжающих со второстепенной дороги
Исправить ситуацию может только запрет на вождение для чудаков

Гость|23.10.2018 09:52|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
исправить ситуацию сможет только запрет поворота налево для выезжающих со второстепенной дороги
Исправить ситуацию может только запрет на вождение для чудаков
Исправить ситуацию может только КРЕСТНЫЙ ХОД!

Гость|23.10.2018 09:54|

Поворот только направо сделайте и проблема на 95% решится. Или закройте выезд только въезд. Или вообще закройте.

Гость|23.10.2018 09:55|

Бетонные блоки решат все проблемы

Гость|23.10.2018 09:55|

Гость писал(a):

Поворот только направо сделайте и проблема на 95% решится. Или закройте выезд только въезд. Или вообще закройте.
правильно, там тем более кольцо, развернуться не проблема...

Гость|23.10.2018 09:59|

Зовите попов и экзорциста.

Гость|23.10.2018 09:59|

Только направо со двора - самое правильное решение. Только в город за организацию дорожного движения отвечают какие-то невидимые ̶д̶у̶р̶а̶ч̶к̶и̶ чудаки. И как до них достучаться - неведомо.

Гость|23.10.2018 10:03|

почему дикое ДТП Юры Ильина самый правдивый портал города не освещает ?

Гость|23.10.2018 10:04|

Гость писал(a):

почему дикое ДТП Юры Ильина самый правдивый портал города не освещает ?
Это низзя. Тссс. Тю!

Гость|23.10.2018 10:06|

Гость писал(a):

ДТП Юры Ильина
Слава богу, сам цел! Почти ни царапины.

Гость|23.10.2018 10:26|

Срочно обратитесь в битву экстрасенсов.

Гость|23.10.2018 10:37|

Гость писал(a):

почему дикое ДТП Юры Ильина самый правдивый портал города не освещает ?
а что там дикого? 10 трупов и водилы в хлам? со всяким может случиться.

Гость|23.10.2018 10:52|

Гость писал(a):

почему дикое ДТП Юры Ильина самый правдивый портал города не освещает ?

а что там дикого? 10 трупов и водилы в хлам?

там 12 трупов

Имя: Гость
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