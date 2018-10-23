23.10.2018 | 09:15

Утром во вторник, 23 октября, на улице Мира произошло ДТП, причем на том же самом месте и по тем же причинам, что и утром 22 октября.

На этот раз в 8:17 у поворота на ЖК «Фаворит» столкнулись Peugeot и Hafei. На записи происшествия, оказавшейся в распоряжении ИА «ПензаИнформ», видно, что Peugeot выезжал с территории ЖК. И, как и накануне, первый ряд на улице Мира остановился, а водитель Hafei, ехавший по второму, этого не заметил.

В результате машины столкнулись. Однако на этот раз удар был слабее, медицинская помощь людям не понадобилась.

22 октября на этом же месте дорогу не поделили Kia и Renault. В обеих машинах находились маленькие дети, один из них пострадал - получил ушибы и ссадины.

Этот участок славится своей аварийностью с тех пор, как рядом с домом № 44 на улице Мира появился выезд. Кто-то пропускает уставших стоять во дворе, кто-то продолжает ехать, не уступая никому.

По мнению пензенцев, исправить ситуацию сможет только запрет поворота налево для выезжающих со второстепенной дороги.