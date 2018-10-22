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Происшествия | В столкнувшихся на улице Мира иномарках находились маленькие дети

22.10.2018|15:29
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Электрический транспорт встал, движение автомобилей затруднилось - утренний коллапс на улице Мира длился больше часа.

Всему виной авария, участниками которой стали две иномарки. Белая Kia ехала по главной, в то время как темный Renault выезжал из двора. Камера наружного наблюдения зафиксировала столкновение.

Место славится своей аварийностью с тех пор, как рядом с домом № 44 на улице Мира появился выезд. Кто-то пропускает уставших стоять во дворе, кто-то продолжает ехать, не уступая никому.

Так случилось и в этот раз. Водитель Renault думал, что проскочит и повернет, а Kia уверенно двигалась по главной прямо. В обеих машинах находились маленькие дети. Один ребенок пострадал, он получил ушибы и ссадины.

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