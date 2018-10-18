18.10.2018 | 17:50

В четверг, 18 октября, в Городищенском районе два человека получили травмы, попав в дорожно-транспортное происшествие. Около 10:00 на 2-м километре дороги Нижняя Елюзань - Сурск слетел в кювет и перевернулся автомобиль «Лада-Гранта».

«49-летний водитель и 48-летняя пассажирка «Лады» получили телесные повреждения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Двумя часами ранее, в 8:05, в аналогичную аварию попал автомобиль Nissan X-Trail. ДТП произошло на 13-м километре трассы Пенза - Шемышейка. Пострадали 54-летний водитель и три пассажира: 61-летний мужчина и женщины 53 и 46 лет.

Чуть позже, в 11:30, на трассе М5 «Урал», возле поворота на чемодановскую свалку, столкнулись «Лада-Гранта» и грузовая «Газель». 61-летний водитель «Гранты» и его пассажирка-ровесница были доставлены в больницу.