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Происшествия | Два человека доставлены в больницу после ДТП у чемодановской свалки

18.10.2018|14:29
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В четверг, 18 октября, под Пензой произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Видео аварии прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» Кирилл Обратенко. Он обозначил место происшествия - трасса М5 «Урал» у поворота на чемодановскую свалку.

На записи видно, что в аварию попали грузовая «Газель» и легковой автомобиль, стоящий на пешеходном переходе с сильно поврежденной передней частью.

«По предварительным данным, в 11:30 на 645-м (возможно, 646-м) километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись автомобили «Лада-Гранта» под управлением 61-летнего водителя и «Газель», за рулем которой находился 59-летний водитель.

В результате ДТП водитель и 61-летняя пассажирка «Лады» доставлены в медицинское учреждение для осмотра», - прокомментировали случившееся в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|18.10.2018 15:37|

В эту аварию попал мой муж. К счастью он находился в газели и почти не пострадал. Когда происходит авария жаль всех. Но только как можно было не разглядеть перед собой газель?

Гость|18.10.2018 16:09|

Наверное водила газели бухой был и резко затормозил

Гость|18.10.2018 16:18|

Водитель газели совершенно не пьет. Остановился на пешеходном переходе, пропустить пешехода. Скорость у лады была 140. Газель (груженая) улетела на 5 метров вперёд.

Гость|18.10.2018 16:20|

Очень хочу, что бы все, кто за рулём были здоровы и невредимы. Берегите себя.

Гость|18.10.2018 16:22|

Гость писал(a):

Остановился на пешеходном переходе, пропустить пешехода.
А еще говорят, что у нас пешеходов не пропускают! Даже на трессе останавливаются, чтобы пропустить.

Имя: Гость
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