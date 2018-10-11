11.10.2018 | 09:18

Ранним утром в четверг, 11 октября, возле подъезда одного из многоэтажных домов в селе Засечном Пензенского района было обнаружено тело девушки-подростка.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в 5:45. Росгвардейцы, прибывшие по указанному адресу, обнаружили тело несовершеннолетней. На место трагедии также приехали сотрудники полиции и следственного управления.

По предварительной версии, основанной на утверждении очевидцев, девочка упала с 14-го этажа.

«По данному факту проводится проверка», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.