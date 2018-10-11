Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|11 окт 2018|10:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+10oC
Завтра | Ясно |
  76.07  |  $  66.18

Происшествия | В селе Засечном несовершеннолетняя девушка погибла, выпав с 14-го этажа

11.10.2018|09:18
Печать

Ранним утром в четверг, 11 октября, возле подъезда одного из многоэтажных домов в селе Засечном Пензенского района было обнаружено тело девушки-подростка.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в 5:45. Росгвардейцы, прибывшие по указанному адресу, обнаружили тело несовершеннолетней. На место трагедии также приехали сотрудники полиции и следственного управления.

По предварительной версии, основанной на утверждении очевидцев, девочка упала с 14-го этажа.

«По данному факту проводится проверка», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

0
0
0
0
 
Гость|11.10.2018 09:48|

вкусных печенек завезли админам

Гость|11.10.2018 09:51|

Там квартиры?

Гость|11.10.2018 10:04|

эх уж эти подростки. Первая любовь, гормоны и т.д. Печально все( Родители должны следить. А то все поуезжали в Москву на заработки, а в Пензе работу не могут найти. оХ уж этот капитализм, из великолепной страны сделал придаток Запада

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 