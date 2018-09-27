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Происшествия | В Пензе у автовокзала мужчина получил травмы, упав в яму глубиной 3 метра

27.09.2018|17:26
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В среду, 26 сентября, на улице Луначарского в Пензе мужчина упал в яму глубиной более трех метров.

Сообщение об этом поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр в 19:20. Оперативный дежурный управления МВД по городу Пензе также проинформировал, что ЧП произошло в районе автовокзала. При падении мужчина получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

«Прибыв на место происшествия, спасатели на носилках подняли пострадавшего из ямы и передали врачам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

В декабре 2014 года 59-летний житель Кузнецка упал в яму глубиной свыше трех метров, не имевшую ограждения. Мужчина не смог самостоятельно выбраться и скончался от общего переохлаждения организма.

В июне 2018-го на проспекте Строителей мужчина провалился в открытый люк. Очевидцы не смогли ему помочь из-за глубины коллектора (около четырех метров) и позвонили спасателям, которые пришли на помощь.

Источник — фото uprgkh.pnzreg.ru
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Гость|27.09.2018 18:43|

Засмотрелся на женские жопы..

Гость|27.09.2018 18:48|

Подсчитали какой ущерб яме нанесён? Как из истории про того велосипедиста

Гость|27.09.2018 19:07|

Гость писал(a):

Засмотрелся на женские жопы.
А они там красивые? Пойду тоже падать.

Гость|27.09.2018 19:32|

Он напугался толпы неизвестных агрессивных мужиков, чуть ли не за руки хватающих и орущих названия населенных пунктов, куда они хотят заманить и отвезти доверчивых. Возможно, чтобы расчленить их на органы и органы продать.

Гость|27.09.2018 19:46|

Деревня, нормально. И в центе деревни люди в неогороженные ямы падают.

Жидобандеровец (гость)|27.09.2018 19:49|

Вся Россия - огромная бездонная яма .

Гость|27.09.2018 19:53|

Жидобандеровец писал(a):

У вас ещё хуже, непереживай.

Гость|27.09.2018 20:15|

Жиропидобандеровец так намного лучше

Гость|27.09.2018 20:19|

Говорят орган в трёх местах сломал

Гость|27.09.2018 20:20|

Пить меньше надо! А если пьешь - закусывай.

Гость|27.09.2018 20:24|

Гость писал(a):

Говорят орган в трёх местах сломал
Если был стояк, то вполне возможно. Пещеристые тела не любят излишенго перенапряжения. Могло и лопнуть.

Так он что? действительно на баб засмотрелся?))

Гость|27.09.2018 20:29|

penzainform.ru писал(a):

мужчина упал в яму глубиной более трех метров.

Яма ловчая для зевак,привокзальная.

Гость|27.09.2018 20:31|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Говорят орган в трёх местах сломал
Если был стояк, то вполне возможно. Пещеристые тела не любят излишенго перенапряжения. Могло и лопнуть.

Так он что? действительно на баб засмотрелся?))

Говорят, там была одна мордовочка с Шемышейки..

Гость|27.09.2018 20:32|

это протест против пенсионной реформы

Гость|27.09.2018 20:36|

Пензаинформ, а чё заголовок такой тухлый? Должно быть так: Коммунальщики Пензы сделали мужчину импотентом!.

Имя: Гость
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