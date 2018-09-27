27.09.2018 | 17:26

В среду, 26 сентября, на улице Луначарского в Пензе мужчина упал в яму глубиной более трех метров.

Сообщение об этом поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр в 19:20. Оперативный дежурный управления МВД по городу Пензе также проинформировал, что ЧП произошло в районе автовокзала. При падении мужчина получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

«Прибыв на место происшествия, спасатели на носилках подняли пострадавшего из ямы и передали врачам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

В декабре 2014 года 59-летний житель Кузнецка упал в яму глубиной свыше трех метров, не имевшую ограждения. Мужчина не смог самостоятельно выбраться и скончался от общего переохлаждения организма.

В июне 2018-го на проспекте Строителей мужчина провалился в открытый люк. Очевидцы не смогли ему помочь из-за глубины коллектора (около четырех метров) и позвонили спасателям, которые пришли на помощь.