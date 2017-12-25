25.12.2017 | 13:04

В пятницу, 22 декабря, на дороге Пенза - Заречный водитель микроавтобуса сбил лося, пересекавшего проезжую часть.

Животное погибло на месте происшествия. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 40 тысяч рублей.

«При движении по автодорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - напоминает водителям охотуправление минлесхоза Пензенской области.

Гибель диких животных на автотрассах стала одним из частых видов дорожно-транспортных происшествий. Так, 24 сентября в Бессоновском районе погиб сохатый, которого сбил легковой автомобиль. 8 июля в Колышлейском районе ДТП погибла годовалая лосиха. В ночь с 8 на 9 июня в Пензенской области были сбиты два лесных великана - в Городищенском районе и недалеко от Каменки. 13 июня в окрестностях поселка Чаадаевка Городищенского района водитель насмерть сбил молодого лосенка и скрылся с места ДТП.