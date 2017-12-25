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Происшествия | На дороге Пенза - Заречный микроавтобус насмерть сбил лося

25.12.2017|13:04
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В пятницу, 22 декабря, на дороге Пенза - Заречный водитель микроавтобуса сбил лося, пересекавшего проезжую часть.

Животное погибло на месте происшествия. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 40 тысяч рублей.

«При движении по автодорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - напоминает водителям охотуправление минлесхоза Пензенской области.

Гибель диких животных на автотрассах стала одним из частых видов дорожно-транспортных происшествий. Так, 24 сентября в Бессоновском районе погиб сохатый, которого сбил легковой автомобиль. 8 июля в Колышлейском районе ДТП погибла годовалая лосиха. В ночь с 8 на 9 июня в Пензенской области были сбиты два лесных великана - в Городищенском районе и недалеко от Каменки. 13 июня в окрестностях поселка Чаадаевка Городищенского района водитель насмерть сбил молодого лосенка и скрылся с места ДТП.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|25.12.2017 13:18|

Этого лося недавно из заречного выселили?

Гость|25.12.2017 13:20|

penzainform.ru писал(a):

В пятницу, 22 декабря
разве эта новость ?

Гость|25.12.2017 13:22|

Он хотел вернуться! Пусть даже по частям

Гость|25.12.2017 13:23|

Надо было в овраге все пассажирам шашлыка замутить

Гость|25.12.2017 13:26|

Почему лось был без жилетки?

Министерство природных ресурсов не хочет работать?

Пусть приобретут для всех лосей жилетки, и оденут!

Лось без жилетки - не жилец!

Гость|25.12.2017 13:43|

Микроавтобусам нужно ограничить скорость движения до 40-50 км/ч. Куба так нёсся водитель,аж лося вдрызг разнёс. Людей же везёт,а не дрова. Лишить прав на 5 лет без права занимать руководящие посты.

Гость|25.12.2017 13:52|

Гость писал(a):

Почему лось был без жилетки?

Министерство природных ресурсов не хочет работать?

Пусть приобретут для всех лосей жилетки, и оденут!

Лось без жилетки - не жилец!

согласен. и пусть распишется что ознакомлен с ПДД. Ущерб у них на 40 тыс!!! А ремонт авто на 140 тыс!!! Впаять им встречный иск!

Гость|25.12.2017 13:56|

Гость писал(a):

Микроавтобусам нужно ограничить скорость движения до 40-50 км/ч. Куба так нёсся водитель,аж лося вдрызг разнёс. Людей же везёт,а не дрова. Лишить прав на 5 лет без права занимать руководящие посты.
моя твоя не понимать...Рамшан не виноват...

Гость|25.12.2017 13:58|

Если ночью лось из кустов щеманется под колеса ты хоть 40 км/ч езжай ни чего особо не исправишь! Либо в лося либо на встречку или на обочину, а там как повезет!!!

Гость|25.12.2017 14:20|

Министерство природных ресурсов не хочет работать?

Гость|25.12.2017 14:32|

Лосеград - вот причина всех несчастий.

Гость|25.12.2017 14:42|

Минлесхоз не следит за своими подопечными. Где ограждения вдоль дорог? Где светоотражающие элементы на животных? Где знаки предупреждающие о диких животных? Хотя если у них есть хозяин то это уже не дикие, это уже чьи-то а значит за ними должны следить хозяева, т.е. Минлесхоз. А тут водитель крайний. Беспредел!

Гость|25.12.2017 14:43|

Гость писал(a):

Если ночью лось из кустов щеманется под колеса ты хоть 40 км/ч езжай ни чего особо не исправишь! Либо в лося либо на встречку или на обочину, а там как повезет!!!

Ну уж если ты на сорока километрах не в состоянии остановиться то тебя допускать к авто нельзя. Неоводители это просто жесть, дороги им не те, правила не правильные, лоси все время встречаются. Может все таки дело в водиле и его дремучести?

Гость|25.12.2017 14:44|

Гость писал(a):

Министерство природных ресурсов не хочет работать?

Онит поставили на бабки и правильно сделали. Кто не хочет работать мозгом пусть отдуваются карманом.

Гость|25.12.2017 15:21|

Ущерб 40 тыров. Лось с ценником был? За людей копейки присуждают.

Откуда ценник такой?

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Имя: Гость
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