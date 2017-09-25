25.09.2017 | 16:39

Два лося погибли в Пензенской области за последние несколько дней. Один из них стал жертвой браконьера, другой попал под машину.

Первый случай произошел в пятницу, 22 сентября: животное было застрелено на территории зоологического заказника регионального значения «Белинский». Этот факт обнаружили сотрудники охотуправления минлесхоза вместе с работниками центра особо охраняемых природных территорий.

Полиция возбудила уголовное дело. Стражи порядка устанавливают подозреваемых.

«Ущерб охотничьему фонду в результате незаконной добычи самца лося на особо охраняемой природной территории составил 200 000 рублей. За данное преступление предусмотрен штраф в размере от 100 000 до 300 000, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Второй инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 24 сентября. В Бессоновском районе водитель легкового автомобиля сбил сохатого, пересекавшего трассу М5 «Урал». Лось погиб.

«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 40 тысяч рублей», - сообщили в Минлесхозе Пензенской области.

Аналогичный случай произошел 5 сентября на трассе Пенза - Тамбов, в Белинском районе. Уроженец села Лермонтово, управлявший «Ладой-Приорой», насмерть сбил сохатого.

Еще один молодой лось нашел свою погибель в Заречном 16 сентября. По всей видимости, он хотел перепрыгнуть через высокий забор и напоролся на металлический штырь.