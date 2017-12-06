06.12.2017 | 13:03

В среду, 6 декабря, в селе Засечном Пензенского района произошел трагический случай. В 12:40 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в водоеме тонет мужчина.

Через некоторое время пресс-службы регионального управления МВД РФ и ГУ МЧС РФ по области подтвердили факт гибели человека.

В настоящее время на месте работают оперативная группа, спасатели, а также сотрудники отдела безопасности людей на водных объектах.

По неподтвержденной информации, погибший не был рыбаком.

В причинах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области.

«Это первый трагический случай на льду этой зимой. 1 декабря в Кузнецке под лед провалилась девочка, но ее спас оказавшийся рядом местный житель. Лед еще очень тонкий, выходить на него категорически запрещено», - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.