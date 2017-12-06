В среду, 6 декабря, в селе Засечном Пензенского района произошел трагический случай. В 12:40 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в водоеме тонет мужчина.
Через некоторое время пресс-службы регионального управления МВД РФ и ГУ МЧС РФ по области подтвердили факт гибели человека.
В настоящее время на месте работают оперативная группа, спасатели, а также сотрудники отдела безопасности людей на водных объектах.
По неподтвержденной информации, погибший не был рыбаком.
В причинах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области.
«Это первый трагический случай на льду этой зимой. 1 декабря в Кузнецке под лед провалилась девочка, но ее спас оказавшийся рядом местный житель. Лед еще очень тонкий, выходить на него категорически запрещено», - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.
нет, ну если это не рыбак, значит кто то решил сократить путь, притом, что до вчерашнего дня была плюсовая температура. Ну зачем жизнь рисковать?