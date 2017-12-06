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Происшествия | В водоеме в селе Засечном утонул мужчина

06.12.2017|13:03
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В среду, 6 декабря, в селе Засечном Пензенского района произошел трагический случай. В 12:40 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в водоеме тонет мужчина.

Через некоторое время пресс-службы регионального управления МВД РФ и ГУ МЧС РФ по области подтвердили факт гибели человека.

В настоящее время на месте работают оперативная группа, спасатели, а также сотрудники отдела безопасности людей на водных объектах.

По неподтвержденной информации, погибший не был рыбаком.

В причинах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области.

«Это первый трагический случай на льду этой зимой. 1 декабря в Кузнецке под лед провалилась девочка, но ее спас оказавшийся рядом местный житель. Лед еще очень тонкий, выходить на него категорически запрещено», - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.

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Гость|06.12.2017 13:40|

нет, ну если это не рыбак, значит кто то решил сократить путь, притом, что до вчерашнего дня была плюсовая температура. Ну зачем жизнь рисковать?

Гость|06.12.2017 14:01|

чет админ трёт, непростой достойный был? или опять разборки

Гость|06.12.2017 14:03|

в засечном уже традиционно отделываться от трупов

Гость|06.12.2017 14:21|

Трут совсем уж безобидное. Скоро коменты вымрут изначально.

Гость|06.12.2017 14:31|

Гость писал(a):

Скоро коменты вымрут изначально.
комменты...с 2-мя мм пишется)

Имя: Гость
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