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Происшествия | Житель Кузнецка спас провалившуюся под лед девочку

04.12.2017|15:52
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Житель Кузнецка будет представлен к награде за героический поступок: 1 декабря 28-летний мужчина спас тонувшего ребенка. ЧП случилось на притоке реки Труев.

Кузнечанин ехал на личном автомобиле через перекресток улиц Пензенской и Строительной, когда увидел девочку, которая махала руками и просила о помощи. Мужчина не проигнорировал ребенка и остановился.

Девочка рассказала, что ее подруга упала в воду. Кузнечанин спустился к реке и увидел там школьницу лет 10, которая по шею находилась в воде, периодически исчезая под ней.

Мужчина не раздумывая бросился в реку и вытащил ребенка. Потом он быстро доставил девочку в теплое помещение поблизости и вызвал скорую.

«За смелые и решительные действия, направленные на спасение людей, в ближайшее время 28-летний герой будет представлен к награждению медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», а также он становится претендентом на победу в номинации «По зову сердца» Всероссийского фестиваля по тематике обеспечения безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Гость|04.12.2017 16:14|

Спасибо, добрый человек!

Гость|04.12.2017 16:14|

penzainform.ru писал(a):

Мужчина не раздумывая бросился в реку и вытащил ребенка.

Уважение. Мужественный человек.

Гость|04.12.2017 16:16|

Настоящий человек!!! Гордость для родителей.

Гость|04.12.2017 16:17|

penzainform.ru писал(a):

28-летний герой будет представлен к награждению медалью МЧС России

Имя и фамилию героя почему скрываете? Он достоин известности. Человек совершил поступок, а о нем пишут как о безлико.

Гость|04.12.2017 17:03|

Вилен Аблезов.

Гость|04.12.2017 17:10|

Спасибо герою! По-больше бы таких неравнодушных людей!

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