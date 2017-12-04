04.12.2017 | 15:52

Житель Кузнецка будет представлен к награде за героический поступок: 1 декабря 28-летний мужчина спас тонувшего ребенка. ЧП случилось на притоке реки Труев.

Кузнечанин ехал на личном автомобиле через перекресток улиц Пензенской и Строительной, когда увидел девочку, которая махала руками и просила о помощи. Мужчина не проигнорировал ребенка и остановился.

Девочка рассказала, что ее подруга упала в воду. Кузнечанин спустился к реке и увидел там школьницу лет 10, которая по шею находилась в воде, периодически исчезая под ней.

Мужчина не раздумывая бросился в реку и вытащил ребенка. Потом он быстро доставил девочку в теплое помещение поблизости и вызвал скорую.

«За смелые и решительные действия, направленные на спасение людей, в ближайшее время 28-летний герой будет представлен к награждению медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», а также он становится претендентом на победу в номинации «По зову сердца» Всероссийского фестиваля по тематике обеспечения безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.