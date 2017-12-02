02.12.2017 | 09:09

Информация о том, что в Пензе двухлетний мальчик получил телесные повреждения в маршрутном такси, привлекла внимание регионального следственного управления.

Инцидент произошел 30 ноября. В 8:00 на улице Попова в салоне маршрутки № 5 упал ребенок. После осмотра медики отпустили малыша.

По данному факту проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства причинения телесных повреждений малолетнему, причины и условия, которые привели к произошедшему. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью установления вреда, причиненного здоровью мальчика», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.