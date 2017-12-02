Информация о том, что в Пензе двухлетний мальчик получил телесные повреждения в маршрутном такси, привлекла внимание регионального следственного управления.
Инцидент произошел 30 ноября. В 8:00 на улице Попова в салоне маршрутки № 5 упал ребенок. После осмотра медики отпустили малыша.
По данному факту проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства причинения телесных повреждений малолетнему, причины и условия, которые привели к произошедшему. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью установления вреда, причиненного здоровью мальчика», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
С оказанием в нашем городе услуг общественного транспорта беда полная! Полное отсутствие всякой культуры! Ужасное обслуживание! Микроавтобус набивают в час пик людьми как скотом! Да люди зачастую и правда как скот, садятся в маршрутку, которая уже "набита" даже с детьми, не задумываясь о своей безопасности и других! Водителям все равно, люди это деньги за проезд, а как они едут им все равно!двери транспорта открывают и закрывают на ходу, устраивают гонки с другими маршрутами, подвергая себя и нас пассажиров опасности! На сделанные замечания- грубят!такое чувство, что с ними никто не проводит инструктаж правил перевозки людей! Всем все равно! Главное выручка и доход!конечно водители тоже все живые люди, устают! Но и мы пассажиры устаем, возвращаясь домой после работы, и хочется просто добраться до дома живыми и здоровыми!